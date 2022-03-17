"Международным правом нельзя махать, как собака хвостом": МИД о заявлении Кремля относительно решении суда в Гааге

"Международным правом нельзя махать, как собака хвостом": МИД о заявлении Кремля относительно решении суда в Гааге

По словам Николенко, если Россия отказывается от норм международного права, то пусть тогда выходит и из Совбеза ООН.

Российской Федерации не удастся избежать ответственности за преступления, совершенные против украинского народа.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко пишет РБК-Украина.

Представитель МИД отреагировал на сегодняшнее заявление Кремля о том, что Россия не собирается выполнять требования Международного суда Гааги, обязывающего Москву немедленно прекратить боевые действия против Украины.

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"Россия хочет усидеть на двух стульях одновременно. С одной стороны, не выполнять обязательный приказ Международного суда ООН, а с другой – продолжать пользоваться привилегиями международного права. Но международным правом нельзя махать, как собака хвостом. Отказываясь выполнять решение Международного суда, Россия должна тогда отказаться от всех прав по Уставу ООН, прежде всего, права вето в Совбезе, а также иммунитетов", — сказал Николенко.

По словам пресс-секретаря МИД, утверждение РФ об отсутствии у суда юрисдикции рассматривать иск Украины, а соответственно и его выполнять, ничтожны.

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"Несмотря на попытки свободно интерпретировать решение Международного суда ООН, России не удастся уйти от ответственности за ее преступления против украинского народа", — резюмировал он.

Напомним, Украина одержала 16 марта полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Так, суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Россия отказалась выполнять требование Международного суда ООН остановить войну в Украине. В стране-оккупанте говорят, что "не согласны".