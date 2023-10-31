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Международный день Черного моря: ГУР показало праздничное видео – удары по оккупантах в море

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Международный день Черного моря: ГУР показало праздничное видео – удары по оккупантах в море

Кадры спецоперации на "вышках Бойко" / Фото: ГУР Минобороны

31 октября – Международный день Черного моря.

Главное управление разведки Украины показало праздничное видео к Международному дню Черного моря.

Видео обнародовала пресс-служба ГУР.

"Сегодня – День Черного моря. Того самого, которое россияне считали своим. Однако украинцы рассудили, что море должно быть свободным – и нанесли Черноморскому флоту России страшные удары. И наиболее активные свои аргументы здесь приводил ГУР", — говорится в сообщении.

На кадрах, в частности, показано, как украинские военные освобождали остров Змеиный, так называемые "вышки Бойко" и операцию по высадке ВСУ во временно оккупированном Крыму.

Напомним, в ГУР рассказали новые подробности об освобождении "вышек Бойко".

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Дата публикации
Просмотры
353
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