Международный день Черного моря: ГУР показало праздничное видео – удары по оккупантах в море

Главное управление разведки Украины показало праздничное видео к Международному дню Черного моря.

Видео обнародовала пресс-служба ГУР.

"Сегодня – День Черного моря. Того самого, которое россияне считали своим. Однако украинцы рассудили, что море должно быть свободным – и нанесли Черноморскому флоту России страшные удары. И наиболее активные свои аргументы здесь приводил ГУР", — говорится в сообщении.

На кадрах, в частности, показано, как украинские военные освобождали остров Змеиный, так называемые "вышки Бойко" и операцию по высадке ВСУ во временно оккупированном Крыму.

Напомним, в ГУР рассказали новые подробности об освобождении "вышек Бойко".

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