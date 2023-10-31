Международный день Черного моря: ГУР показало праздничное видео – удары по оккупантах в море

31 октября – Международный день Черного моря.
Главное управление разведки Украины показало праздничное видео к Международному дню Черного моря.
Видео обнародовала пресс-служба ГУР.
"Сегодня – День Черного моря. Того самого, которое россияне считали своим. Однако украинцы рассудили, что море должно быть свободным – и нанесли Черноморскому флоту России страшные удары. И наиболее активные свои аргументы здесь приводил ГУР", — говорится в сообщении.
На кадрах, в частности, показано, как украинские военные освобождали остров Змеиный, так называемые "вышки Бойко" и операцию по высадке ВСУ во временно оккупированном Крыму.
Напомним, в ГУР рассказали новые подробности об освобождении "вышек Бойко".
Читайте также:
- Плыл на Змеиный за телами военных и попал в плен: история капеллана, пережившего пытки РФ
- Как ГУР освободило "вышки Бойко" и чего теперь боятся оккупанты: рассказ офицера
- "Проводили секретные операции": в ГУР раскрыли детали освобождения острова Змеиный