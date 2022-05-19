Международный Комитет Красного Креста уже зарегистрировал сотни украинских "военнопленных" из "Азовстали"

Международный Комитет Красного Креста уже зарегистрировал сотни украинских "военнопленных" из "Азовстали"

Представители Международного комитета Красного Креста за три дня зарегистрировали сотни украинских "военнопленных" с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Эта информация позволяет МККК отслеживать судьбу пленных и удостоверяться в том, что они могут поддерживать связь со своими семьями.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте МККК в Украине 19 мая.

"Во вторник, 17 мая, МККК по запросу сторон приступил к регистрации комбатантов, которые покидали завод "Азовсталь" , в том числе раненых. Операция длилась в течение среды и продолжалась в четверг", – говорится в сообщении.

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Там уточнили, что не перевозят военнопленных в места их содержания.

"Процесс регистрации, который происходит при содействии МККК, включает в себя самостоятельное заполнение формы с указанием персональных данных: полного имени, даты рождения и имени ближайшего родственника", – пояснили в организации.

Эта информация позволяет Красному Кресту отслеживать судьбу пленных и удостоверяться, что они могут поддерживать связь со своими семьями.

В организации обратили внимание, что согласно мандату, который государства предоставили МККК согласно Женевским конвенциям 1949 года, организация должна немедленно получать доступ ко всем военнопленным во всех местах их содержания.

Кроме того, МККК должно быть разрешено общаться с военнопленными без свидетелей, а продолжительность и частоту таких посещений нельзя необоснованно ограничивать.

Напомним, украинских военных из "Азовстали" эвакуируют в больницы на оккупированных территориях Украины. Когда их состояние улучшится, будет осуществлен обмен на российских военнопленных.

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