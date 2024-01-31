Международный суд ООН вынес решение по делу Украины против России: стали известны подробности

Международный суд ООН вынес решение по делу Украины против России. Суд признал, что РФ нарушила некоторые части Конвенции ООН о предотвращении финансирования терроризма.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Как отмечается, Международный суд ООН признал, что Россия нарушила некоторые части Конвенции ООН о предотвращении финансирования терроризма, поскольку не расследовала финансовую поддержку сепаратистов на востоке Украины в 2014 году.

Однако суд не назначил компенсацию, которую потребовала Украина. Кроме того, отказали Киеву и в вынесении конкретного решения по вероятной ответственности России за сбивание самолета малазийских авиалиний рейса MH17 с неподконтрольных Украине территорий 17 июля 2014 года.

Это решение по делу 2027 года, где наше государство обвиняет РФ в финансировании боевиков в 2014-м и дискриминации многоэтнической общины Крыма после оккупации.

В то же время, Украина обвиняет РФ в нарушении конвенций против дискриминации и финансировании терроризма. Наше государство требует, чтобы Международный суд ООН обязал РФ выплатить репарации за нападение и преступления на востоке, в том числе – и за убытие Боинга МН17.

Напомним, что в Крыму прозвучала серия взрывов – в Севастополе мощный пожар.

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