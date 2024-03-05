Международный суд в Гааге выдал ордеры на арест командующих дальней авиации и Черноморского флота РФ

Ордеры изданы в контексте ситуации в Украине и связаны с возможными преступлениями, совершенными как минимум с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест командующего дальней авиацией России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова.

Об этом сообщила пресс-служба МКС.

Ордеры выданы в контексте ситуации в Украине и связаны с возможными преступлениями, совершенными как минимум с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

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Ордеры выдала Палата предварительного производства II МКС в составе судей Росарио Сальваторе Айтала, Томоко Акане и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

Как заявили в Международном уголовном суде, Кобылаш и Соколов "вероятно несут ответственность за военное преступление, которое заключается в нанесении ударов по гражданским объектам и военное преступление в виде причинения чрезмерного случайного вреда гражданскому населению или вреда гражданским объектам, а также преступление против человечности в виде бесчеловечных действий в соответствии со статьей 7(1)(k) Римского устава".

Суд имеет основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления путем совершения деяний совместно и/или через других лиц, отдачи приказа о совершении преступлений и/или за неспособность осуществлять надлежащий контроль над силами, находящимися под их командованием.

"Два ордера на арест были выданы на основании ходатайств, поданных обвинением. Палата предварительного производства II признала, что есть разумные основания полагать, что двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные подчиненными им силами по украинской электроэнергетической инфраструктуре в период как минимум с 10 октября 2022 года по крайней мере до 9 марта 2023 года. В течение этого периода имела место кампания ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям, которые были совершены российскими вооруженными силами в нескольких местах в Украине", — говорится в сообщении суда.

Командующий дальней авиацией РФ Сергей Кобылаш и командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов/Коллаж: Информатор

Судьи пришли к выводу, что удары были направлены против гражданских объектов. Кроме того, ожидаемый побочный ущерб гражданскому населению при ударах по вероятным военным объектам был чрезмерным.

В России пока не реагировали на решение МКС.

Напомним, в прошлом году Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и его уполномоченную по правам ребенка Львову-Белову.

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