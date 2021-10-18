Международный терроризм: Украина отреагировала на захват наблюдателей ОБСЕ в плен боевиков

Международный терроризм: Украина отреагировала на захват наблюдателей ОБСЕ в плен боевиков

Отмечается, что такие действия являются грубым подрывом системы безопасности в Европе.

Захват и удержание в заложниках международных наблюдателей миссии ОБСЕ в Горловке имеет признаки международного терроризма.

Об этом говорится в заявлении Украинской делегации в ТКГ.

Украинская сторона призывает международное сообщество, прежде всего государства-участники Нормандского формата, предоставить соответствующую оценку действиям российской стороны.

Отмечается, что Россия и подконтрольные ей боевики ведут "последовательную и сознательную политику, направленную на вытеснение ОБСЕ с оккупированных территорий". Отмечается, что такие действия являются грубым подрывом системы безопасности в Европе.

Также Украинская делегация в ТКГ напомнила о непродлении мандата миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах перехода "Донецк" и "Гуково".

"Украинская делегация в ТКГ находится в постоянном контакте с постоянным представительством ОБСЕ в Вене и СММ ОБСЕ. Мы еще раз подчеркиваем, что деятельность СММ ОБСЕ рассматриваем как основу беспристрастного мониторинга ситуации в районе вооруженного конфликта на востоке Украины и отдаем должное Миссии как силе, способствующей диалогу между его сторонами, — Украиной и РФ ", — говорится в сообщении.

Напомним, что в оккупированной Горловке пророссийские боевики захватили в заложники членов миссии ОБСЕ и заперли их в отеле.

Ранее:

Миссия ОБСЕ приостановила свою работу в ОРДЛО после так называемых "протестов" у ее штаб-квартиры в оккупированном Донецке.

у ее штаб-квартиры в оккупированном Донецке. Украинская контрразведка задержала в Донбассе боевика "ЛНР", который разведывал украинские позиции у поселка Золотое. После этого началась истерика со стороны боевиков "ЛНР" и угрозы пойти в наступление в Донбассе. Также со стороны Москвы состоялся беспрецедентное давление на ОБСЕ.

боевика "ЛНР", который разведывал украинские позиции у поселка Золотое. После этого началась истерика со стороны боевиков "ЛНР" и угрозы пойти в наступление в Донбассе. Также со стороны Москвы состоялся беспрецедентное давление на ОБСЕ. Впоследствии Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила, несмотря на прекращение работы в оккупированном Донецке, продолжает свою работу на неподконтрольной Украиные части Луганской области.

Новости недели: боевики "ЛНР" угрожают пойти в наступление на Донбассе Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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