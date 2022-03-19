Международный трибунал для Путина: бывшие премьер-министры Великобритании предлагают создать аналог Нюрбергского процесса

Эту идею своими голосами поддержали уже около 800 тысяч человек по всему миру.

Бывшие премьер-министры Великобритании настаивают на создании нового международного трибунала Путина и тех, кто ему помогал планировать полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом пишет издание The Guardian.

Экс-премьеры Великобритании Гордон Браун и сер Джон Мейджор вместе с политиками, юристами и учеными выступили за то, чтобы создать для Путина и его окружения новый международный трибунал схожий с Нюрнбергским процессом. Эту идея своими голосами поддержали уже около 800 тысяч человек по всему миру.

“Предложение подписали более 140 человек, в том числе оба бывших премьер-министра; министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба; профессор международного права Филипп Сэндс, королевский адвокат; Бенджамин Ференц, бывший обвинитель Нюрнбергского военного трибунала; Хелена Кеннеди, королевский адвокат; и сэр Николас Братца, бывший председатель Европейского суда по правам человека”, — пишет The Guardian.

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