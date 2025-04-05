Мгновенная смерть: эксперт объяснил, почему оккупанты ударили именно "Искандером-М" по Кривому Рогу

Здания, иссеченные обломками после удара "Искандер-М" / © МВС Украины в Telegram

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Россия применяет ракеты «Искандер-М» с обломочной боевой частью, буквально засевающей территорию металлической шрапнелью. 30 тысяч обломков размером 1,5 см летят на скорости 2000 м/с, что превышает скорость звука и позволяет пробивать бронежилеты и даже броню.

Об этом в эфире КИЕВ24 заявил Анатолий Храпчинский, эксперт по авиации и заместитель директора украинской компании производителей РЭБ.

«Это два гектара территории, которые накрываются смертельной шрапнелью. Пробивающие броню обломки летят с такой скоростью, что у гражданских просто нет шансов выжить», — пояснил эксперт.

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По словам Храпчинского, использование подобного оружия против мирного населения является актом терроризма со стороны РФ.

«Они отлично понимают, куда бьют. Если посмотреть на фото и видео после ударов, то все строения посечены. Это именно те обломки, которые выбивают куски бетона. Что можно сказать о детях, которые были на площадках?» – отметил он.

Эксперт призвал украинцев сохранять единство, ведь главный враг внешний.

Храпчинский отмечает, что обломочные боеголовки «Искандера-М» разработаны для поражения живой силы на поле боя, а не для применения против гражданских.

«Это обломки, которые пронизывают бронежилеты. Если они пробивают броню, что уж говорить о людях без защиты?» – подытожил он.

Напомним, в результате кровавой атаки России на Кривой Рог погибли 19 человек, из них 9 детей, а пострадали 72.