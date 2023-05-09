МИД Британии призывает не сравнивать украинское контрнаступление с голливудским фильмом

В настоящее время ожидание контрнаступления Украины сравнимо с фильмом с тремя актами.

Глава Министерства иностранных делВеликобритании Джеймс Клеверли заявил, что ожидает успешного контрнаступления украинских войск, но предостерегает, что не следует завышать ожидания, ведь это не "голливудский фильм".

Об этом он заявил во время дискуссии в аналитическом центре Atlantic Council.

Клеверли отметил, что ожидания контрнаступления Украины можно сравнить с фильмом с тремя актами, в котором после обороны украинцами своей столицы начинается поддержка международного сообщества, затем происходит успешное контрнаступление и дальше наступает "прекрасный конец".

"Конечно, в реальном мире это не работает. Как и то, что украинцы превзошли ожидания в течение всего этого конфликта, и они готовились. Они тренировали свои войска, они учились во время этого конфликта. И они показали, что являются очень, очень эффективными защитниками своей страны. Но мы должны признать, что простого, быстрого и решительного прорыва может и не быть", – предостерег он.

Министр заявил, что руководство Великобритании и лично надеются на успешное контрнаступление ВСУ, но призывает быть реалистами. "Это реальный мир. Это не голливудское кино", – сказал он.

Также Клеверли заявил, что. Российский диктатор Владимир Путин на фоне украинского контрнаступления будет продолжать эскалацию, и мир должен быть к этому готов.

Кроме того, мы ранее информировали, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что ВСУ начнут контрнаступление, когда для этого будет "удачное время".

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