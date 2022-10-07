МИД Эстонии пожелал Путину встретить следующий день рождения в тюрьме

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил фюрера Путина с 70-летием. Он пожелал ему встретить следующий день рождения за решеткой.

Фюрер Путин получил в честь своего 70-летия чрезвычайно содержательное пожелание от министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу. Чиновник пожелал диктатору встретить следующий день рождения за решеткой.

Об этом Урмас Рейнсал написал на своей странице в соцсети.

"Путин сегодня празднует день рождения. Надеюсь, что следующий он проведет в заключенный за преступления против человечества. Необходимо создать специальный трибунал для преступлений российской агрессии”, — подчеркнул министр иностранных дел Эстонии.

Напомним, что Лукашенко подарил Путину на день рождения белорусский трактор, чтобы "фюрер" сеял зерно и не воровал его у Украины.

Читайте также: