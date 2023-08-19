МИД Франции призвал Китай повлиять на Россию прекратить войну против Украины

Глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна во время телефонного разговора с китайским коллегой Ваном I заявила, что Пекин оказывает определенное влияние на Москву, поэтому должен призвать прекратить нарушать международное право и вывести свои войска из Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба МИД Франции.

"Что касается агрессивной войны России против Украины, министр напомнила, что Китай играет важную роль в убеждении России прекратить агрессивную войну и соблюдать международное право", — говорится в релизе французского ведомства.

Кроме того, министерство подчеркнуло, что необходимо продолжать прилагать усилия, чтобы преодолеть последствия российской агрессии против Украины, в частности это касается продовольственной безопасности во всем мире.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в любом вопросе Китай всегда выбирает свою позицию.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны Китая Ли Шанфу посещает Россию и Беларусь в знак поддержки их как "стран, которые Запад пытается изолировать из-за вторжения России в Украину".

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