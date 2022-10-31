МИД Молдовы осудил обстрелы Украины и отреагировал на падение обломков ракеты на их территорию

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы осудило сегодняшние ракетные атаки России по территории Украины, подчеркнув, что это грубое нарушение международного права. В МИДе также отреагировали на падение обломков российской ракеты на северную окраину Наславчи на севере Молдовы.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Молдовы.

"Эти нападения, еще более обостряющие ситуацию в плане безопасности, являются вопиющим нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает наносить удары по гражданским лицам и их инфраструктуре", — говорится в заявлении.

В министерстве также отмечали, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины наносят огромный экономический и социальный ущерб всему Европейскому континенту, в том числе гражданам Республики Молдова, которые испытывают на себе последствия войны.

Отмечается, что в понедельник утром представители МИД связались с посольством Молдовы в Киеве, чтобы убедиться, что все сотрудники находятся в безопасности.

"МИД самым решительным образом осуждает использование Россией энергоресурсов как оружия", — добавили в ведомстве.

Напомним, в понедельник, 31 октября, обломки сбившей ПВО Украины российской ракеты упали в северной части населенного пункта Наславча в Республике Молдова, на границе с Украиной.

Массированная ракетная атака России по территории Украины

В понедельник утром, 31 октября, почти на всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога.

Взрывы раздавались в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. В результате ракетных обстрелов зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, некоторые города остались без света и электроэнергии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что оккупанты атаковали ракетами и дронами десять регионов Украины. В результате вражеских атак повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические.

Россия потратила на утреннюю ракетную атаку мирных городов Украины до $400-600 млн.

В Киевской области в результате ракетных ударов пострадали два человека, один из них — в тяжелом состоянии.

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