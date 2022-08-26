МИД о заявлении ООН относительно Чаплино: "Приравневание жертвы к агрессору абсолютно неприемлемо"

В МИД напомнили, что Россия призналась в обстреле железнодорожной станции в Днепропетровской области.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что разочарованы "отсутствием четкой позиции" офиса гуманитарного координатора ООН в Украине по ракетному удару России по железнодорожной станции в Чаплино 24 августа, в результате которого погибли 25 человек, в том числе двое детей.

"Напомню, что Министерство обороны РФ публично призналось в совершении этого военного преступления. Призывы высокой представительницы ООН ко "всем сторонам" соблюдать международное гуманитарное право выглядят оторванными от реальности. Приравневание жертвы к агрессору абсолютно неприемлемо", – заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Рассчитываем, что структуры ООН, которым мы благодарны за организацию гуманитарного реагирования, смогут воспользоваться присутствием в Украине, чтобы разобраться, какая именно сторона должна придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву, бомбя Чаплино и другие украинские города и села", — добавил он.

Фото: Associated Press

Напомним, гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун, находясь в Днепре 25 августа, осудила ракетный удар по Чаплино на Днепропетровщине.

В то же время она не указала в своем заявлении, что удар нанесла Россия, а также призвала "все стороны без исключения добросовестно придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву и постоянно обеспечивать, чтобы гражданские жители были защищены, их дома оставались невредимыми, а необходимые услуги не прекращались".

Напомним, 24 августа российские войска ракетами обстреляли железнодорожную станцию Чаплино. Спасатели 25 августа завершили поисковые работы, и число погибших возросло до 25, двое из них – дети.

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