МИД отреагировал на заявление Путина об ударе ракетой "Орешник" по Украине

Украина неоднократно использовала дальнобойные возможности против целей на временно оккупированных территориях, но Путин начал суетиться только тогда, когда были поражены цели на территории России. Следовательно, он прекрасно понимает разницу между собственно российской территорией и территориями, которые он пытается украсть у Украины.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

"И для ясности: Украина имеет полное право по международному праву поражать любые легитимные военные цели на территории России. Украина защищает себя в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Россия может винить только себя в последствиях своего решения напасть на Украину", – резюмировал он.

Что предшествовало

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Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что 21 ноября для удара по Днепру якобы была применена баллистическая ракета средней дальности "Орешник". При этом президент государства-агрессора назвал удар по украинскому городу "успешным испытанием".

А перед этим ВСУ ударили по Курщине, вероятно, ракетой Storm Shadow.

Отметим, ISW считает, что целью атаки Storm Shadow в Курской области мог быть оперштаб войск РФ.

США дали "зеленый свет" Украине по применению британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. В то же время в Британии избегают комментариев по поводу разрешения на удары по России ракетами Storm Shadow.

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