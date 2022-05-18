МИД предупредил журналистов о том, что посещение оккупированных территорий является незаконным

МИД предупредил журналистов о том, что посещение оккупированных территорий является незаконным

В МИД Украины напомнили журналистам, в том числе иностранным, что въезд на оккупированные территории из России незаконный.

Представители СМИ в случае незаконного въезда будут нести ответственность.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"Напоминаем всем СМИ, что въезд на оккупированные территории Украины из России незаконный. Нарушители несут ответственность согласно законодательству Украины", — написал Николенко.

По его словам, таким журналистам будет запрещен въезд в Украину и/или утрата аккредитации своих представительств в Украине.

Ранее иностранного журналиста, распространившего в Сети видео вражеского ракетного удара по Одессе, выдворили из Украины.

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