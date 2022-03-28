МИД просит украинцев, принудительно вывезенных в РФ, обращаться в ближайшие посольства: контактные данные

МИД просит украинцев, принудительно вывезенных в РФ, обращаться в ближайшие посольства: контактные данные

В МИДе обнародовали контактные данные загранучреждений.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам, которых принудительно вывезли в Россию, сообщить свои данные в ближайшее посольство Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда.

МИД также опубликовал контактные данные загранучреждений.

Об этом МИД сообщил в Facebook.

"Указанным дипломатическим учреждениям Украины поручено оказывать необходимую консультативную и консульскую помощь вышеупомянутой категории граждан для обеспечения их возвращения в Украину", — говорится в сообщении.

Посольство Украины в Эстонской Республике

тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477

электронная почта: emb_ee@mfa.gov.ua, consul_ee@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Латвийской Республике

тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956

электронная почта: emb_lv@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Беларусь

тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59

электронная почта: emb_by@mfa.gov.ua, consul_by@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Грузии

тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88

электронная почта: emb_ge@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Азербайджанской Республике

тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05

электронная почта: emb_az@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Казахстан

тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610

электронная почта: emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Финляндия

тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200

электронная почта: emb_fi@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Китайской Народной Республике

тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647

электронная почта: emb_cn@mfa.gov.ua, consul_cn@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Армения

тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273

электронная почта: emb_am@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Литовской Республике

тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194

электронная почта: emb_lt@mfa.gov.ua, consul_lt@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Польша

тел.: +48 698 608 837

электронная почта: consul_pl@mfa.gov.ua

Консульство Украины в Гданьске

тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33

электронная почта: gc_plg@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Турецкой Республике

тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58

электронная почта: emb_tr@mfa.gov.ua, consul_tr@mfa.gov.ua

Напомним, масштабы принудительного перемещения сопоставимой депортации, проводимой Гитлером, оккупанты массово вывозят население Украины.

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