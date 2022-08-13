МИД РФ пригрозил США разрывом дипотношений в случае признания России спонсором терроризма

Министерство иностранных дел РФ пригрозило США полным расторжением отношений в случае признания России государством-спонсором терроризма.

В этом списке четыре страны: Северная Корея, Иран, Куба и Сирия.

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам директора департамента Северной Америки МИД РФ Александра Дарчиева, Москва предупредила Вашингтон, что признание РФ государством-спонсором терроризма может привести к полному разрыву отношений между странами.

"В этом контексте вспомню обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию страной-спонсором терроризма. Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних отношений — вплоть до снижения их уровня и даже разрыва", – сказал Дарчиев.

Как сообщалось, Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризм за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

В преддверии Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал страны Европейского Союза ограничить выдачу виз гражданам РФ и Беларуси.

Члены конгресса США потребуют от Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма

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