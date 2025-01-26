МИД России пригрозил западным миротворцам, которые могут прибыть в Украину

Ранее в западных СМИ не раз обсуждалась идея создания миротворческой миссии, которая могла бы обеспечить безопасность на украинской территории.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что любые миротворцы, которые будут направлены на территорию Украины без согласия Москвы, станут военными целями.

Такое заявление Мельник сделал в своем Telegram-канале.

"Любой контингент вступил на территорию Украины без согласия и разрешения России – военная цель с вполне понятными последствиями", – написал представитель МИД РФ.

Ранее в западных СМИ неоднократно обсуждалась идея создания миротворческой миссии, которая могла бы обеспечить безопасность на украинской территории и способствовать прекращению боевых действий.