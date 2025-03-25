МИД России сделал циничное заявление отноcительно Запорожской АЭС

В МИД РФ подчеркнули, что "совместная эксплуатация станции с каким-либо государством недопустима".

Министерство иностранных дел России сделало циничное заявление относительно Запорожской АЭС, назвав атомную электростанцию "российским ядерным объектом".

Об этом сообщает пропагандистское российское агентство ТАСС.

"ЗАЭС – российский ядерный объект. Передача контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны... Сотрудники ЗАЭС являются гражданами России, с их жизнями нельзя играть, особенно с учетом "зверств" ВСУ", – говорится в заявлении российского МИД.

В МИД РФ подчеркнули, что "совместная эксплуатация станции с каким-либо государством недопустима".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все атомные электростанции Украины принадлежат государству, а находящаяся под российской оккупацией Запорожская АЭС (ЗАЭС) также является украинской собственностью.

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