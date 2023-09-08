МИД требует у Китая объяснений из-за выступления певицы в Мариуполе

Китайская певица Ван-Фан исполнила песню "Катюша" на развалинах драмтеатра в Мариуполе.

Министерство иностранных дел Украины призвало Китай объяснить цель приезда китайских исполнителей в Мариуполь и путь их попадания во временно оккупированный украинский город.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

Представитель МИД назвал примером полной моральной деградации исполнения китайской певицей Ван-Фан песни "Катюша" на руинах мариупольского драмтеатра, в котором российская армия убила более 600 невинных людей.

"Более того, по имеющейся информации, во временно оккупированный город прибыла группа китайских блогеров. Их приезд является незаконным. Он грубо нарушает законодательство Украины, которое регулирует пересечение государственной границы иностранцами", — заявил Николенко.

Он отметил, что Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснения целей пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город.

Николенко также проинформировал, что МИД Украины инициирует запрет на въезд в Украину для всех китайских "гастролеров".

Как известно, Китай не осудил Россию из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Читайте также: