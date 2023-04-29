МИД Украины выразил протест Польше и ЕС из-за запрета украинского зерна

В МИД Украины выразили протест в посольство Польши и Представительство ЕС в Украине из-за ситуации с ограничениями на украинский аграрный экспорт.

Об этом сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко.

По его словам, украинские дипломаты выразили категорическую неприемлемость ситуации, отметив, что введенные ограничения не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам Единого рынка ЕС.

"Существуют все правовые основания для немедленного возобновления экспорта украинских аграрных товаров в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию, а также продолжение беспрепятственного экспорта в другие государства-члены ЕС и в целом беспрепятственный транзит всей украинской продукции в другие страны как в пределах, так и вне ЕС", – говорится в сообщении.

Николенко добавил, что украинская сторона призывает найти сбалансированное решение.

Украина призывает европейских партнеров найти сбалансированное решение, которое бы соответствовало законодательству ЕС, Соглашению об ассоциации с Украиной и в целом духе солидарности.

Отметим, зерновое соглашение, обеспечивающее морской экспорт украинской с/х продукции, под угрозой навсегда уйти в прошлое. Москва выдвигает новые требования в обмен на ее продление, которые невозможно выполнить.

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