Миф о "второй армии мира" разрушен: ISW собрал нарративы Кремля для маскировки провалов

Российские информационные кампании в начале вторжения опирались на усиление предположения о том, что Россия владеет "второй по величине армией в мире" с передовыми военными возможностями.

Об этом говорится в отчете Института исследования войны.

Эти информационные операции имели целью ввести в заблуждение Запад и Украину, что любые переброски военной техники будут неактуальны, поскольку Украина не сможет противостоять наступающим стремительно разворачивающимся операциям и будет уязвимой для российского нападения.

Например, в начале марта 2022 года Кремль угрожал, что Россия будет рассматривать поставки западной военной помощи как законные военные цели. Однако россияне не продемонстрировали возможности динамического нацеливания, необходимые для нанесения ударов по западной технике, которая двигалась в Украину и через ее территорию в течение первого года войны, и прибегли к расходованию своего высокоточного оружия на удары по стационарной гражданской энергетической инфраструктуре по всей Украине.

Кремль переформулировал свои информационные операции, чтобы преувеличить важность каждого тактического наступления после выхода России из Киевской области и передислокации в Донбасс весной-летом 2022 года. Нарратив откорректировал идею российского военного могущества о масштабных наступательных операций, которые уже не могли добиваться стабильных и значительных успехов на передовой.

"Кремль намеренно преувеличивает важность каждого тактического наступления российской армии, чтобы деморализовать украинцев и заставить Запад сомневаться в важности дальнейшей военной поддержки Киева", – считают аналитики.

Напомним, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак заявил, что российская армия уже показала все, что способна еще в начале полномасштабной войны России против Украины.

"Вторая армия мира" - это мародеры: что россияне украли в Украине? | Литвинец

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