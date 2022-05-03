"Миф путинской нерушимости развеян, как дым": Джонсон рассказал, почему украинцы одолеют оккупантов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинцы доказали свою непобедимость в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Украина обязательно победит в войне с Россией.

Об этом британский премьер сказал во время обращения в украинское правительство 3 мая.

"Сказали, что где-то можно поделить Украину, а правительство будет в Лондоне или в Польше. Теперь вы доказали, что они были неправы. Все военные эксперты прочили, что Украина упадет, а ваши крестьяне захватывали своими тракторами российские танки, ваши пенсионеры выходили на дорогу и просто говорившие в лицо в глаза не парламентскими выражениями обращались к нападающим.И также в тех частях Украины, что временно захвачены, ваше население все же восстает в протестах день ото дня.И ваши воины на три к одному – всегда преимущество на стороне врага, но на стороне ваших храбрых львов, мужество и преданность своей стране. И мы видим, что миф путинской нерушимости, непреодолимости развеян как дым. В то же время стоит как цитадель, как крепость ваша страна", — отметил он.

Также Джонсон отметил, что об украинской несокрушимости будут вспоминать следующие поколения.

"Путинская военная машина споткнулась об украинский патриотизм, споткнулась и разбилась. Ваша любовь к стране остановила их. Это время славы, что будет в памяти следующих поколений и об этом будут рассказывать внукам правнукам, что украинцы научили целый мир, что брутальная сила агрессора ничего не может причинить народу, что избрал свободу, они скажут, что украинцы своим упрямством, своей жертвой доказали, что пушки и танки не могут подавить нацию, которая борется за свою независимость. Вот почему я верю и знаю, что Украина победит. что имеет право старая поговорка: не размер собаки весит, а размер битвы, куда пришла биться эта собака. Не знаю, есть ли в украинском такая идиома, но я думаю, что вы поняли", — говорит премьер-министр Великобритании .

Напомним, что в результате ночного авиаудара России по заводу "Азовсталь" в Мариуполе погибли две гражданские женщины.