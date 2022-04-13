Мифологизируют насильников и мародеров: как "вторая армия мира" придумывает фейки о своих победах

Мифологизируют насильников и мародеров: как "вторая армия мира" придумывает фейки о своих победах

Пропаганда фиксирует несуществующие победы на фронте.

Россия на фоне поражения в Украине начала мифологизировать свою армию насильников и мародеров. Они вырывают слова западных аналитиков из контекста, что выдать это за свои "победы".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Так, Кремль решил рассказать россиянам, что их армия "эффективнее НАТО", потому что использует "нестандартные методы войны".

"Для подкрепления мифа россия использует выхваченные из контекста бессодержательные цитаты американского военного Андреаса Вебера и военного аналитика США Трента Теленка. Основная цель — сформировать ложное впечатление, что А.Вебер и Т.Теленко поддерживают действия россии и анализируют "военные достижения", указанные специалисты в информационном пространстве поддерживают Вооруженные силы Украины и комментируют действия российской армии в негативном контексте", — говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что враг использует мифологизацию, чтобы заставить поверить население России в то, что российская армия героически выполнила все поставленные задачи. Пропаганда фиксирует несуществующие победы на фронте.

Напомним, Христо Грозев из группы Bellingcat отметил, что военные профессионалы НАТО восхищаются украинской армией и считается, что ее уровень защиты превышает среднестатистический уровень натовской армии.

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