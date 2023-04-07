"МиГ-31К могут вернуться в Беларусь": в Воздушных Силах ВСУ сообщили об опасности

На днях ракетоносители Кинжала МиГ-31К покинули Беларусь. Впрочем, скоро могут снова вернуться на белорусскую территорию.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телеканала Киев.

По его словам, вылет истребителей может быть спровоцирован техническими вопросами.

«МиГ-31К как улетели, так и прилетят. У них есть какие-то планы. Такое уже было. У них были как тренировочные полеты, это 20 минут была тревога. Так же были перелеты из Белоруссии на российские аэродромы. У них была какая-то цель, возможно, технические вопросы. Они же прилетели в Белоруссию со своих базовых аэродромов. Возможно, есть какие-то эксплуатационные моменты. Думаю, не стоит ожидать, что их в Беларуси больше не будет», — сказал он.

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По данным Воздушных сил ВСУ, Россия потратили свой стратегический запас высокоточных и дальнобойных ракет — "Калибров", Х-101 и баллистических "Искандеров".

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