МИГи как ловушка: почему Россия сознательно подвергает пилотов опасности возле НАТО

Нарушение российскими самолетами МИГ-31 воздушного пространства Эстонии было спланировано операцией РФ. Россия сознательно послала пилотов "как смертников", рассчитывая на реакцию Эстонии, которая является членом НАТО.

Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко на Украинском радио.

"Самолеты все время летели по линии границы РФ и Эстонии. Если бы сработала система ПВО, они могли бы вернуться на территорию России. Россияне хотели создать провокацию, что якобы страна НАТО ударила по российским самолетам на собственной территории", - пояснил Тимочко.

Эксперт подчеркнул, что у России большой опыт гибридных войн и провокаций в Европе, в частности, в отношении стран, население которых значительно меньше, чем в РФ: Польша, Балтия, Скандинавия. Цель операции – навязать свои претензии странам НАТО и спровоцировать воздушное сражение.

МИГ-31, по словам Тимочка, устаревший самолет, ранее предназначавшийся для воздушных боев и перехвата ракет. Наиболее проблемным является МИГ-31К, способный запускать ракеты "Кинжал". "Их отправили туда сознательно и по сути как "смертников". Расчет заключался в том, что по ним будут производить пуски систем ПВО, а Россия смогла бы показать, что якобы НАТО атаковало ее самолеты", - отметил он.

Также, по словам Тимочка, самолеты были оснащены ракетами Р-37 и могли спровоцировать воздушное сражение с перехватчиками Эстонии или других стран НАТО, после чего вернуться на территорию России и заявить об "отражении атаки".

Эксперт подчеркнул, что ни Европа, ни НАТО не имеют комплексного понимания, как действовать в подобных ситуациях, что создает риск новых провокаций.

Ранее премьер Эстонии Кристен Михал объяснил, почему нарушившие воздушное пространство страны российские МиГ-31 не сбивали.