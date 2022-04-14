Микки Рурк эмоционально раскритиковал США и НАТО и призвал немедленно помогать Украине

Актер призвал немедленно дать украинцам все, что просит Владимир Зеленский.

Известный голливудский актер Микки Рурк, как и многие другие мировые знаменитости, поддержал украинцев, которые героически защищают страну от российских захватчиков.

В своем Instagram знаменитость отметил, что не может спокойно наблюдать за событиями, которые сейчас происходят в Украине. Каждый день гибнут невинные украинцы, а Зеленский просит немедленно дать стране все необходимое для защиты от оккупантов.

"22 тысячи пожилых людей, детей и их семей погибли в Мариуполе от бомбардировок и ракет. Каждый день храбрый президент Украины Зеленский продолжает просить оружие, необходимое для защиты страны от этого бессмысленного кошмара, который день и ночь продолжается в Украине", — написал Рурк .

Микки Рурк / Associated Press

Актер удивляется, почему НАТО и США не спешат помогать Украине. Микки эмоционально отметил, что украинцы живут под постоянными обстрелами и бомбежками. Страны должны немедленно помочь Украине.

"Какого черта США и все страны НАТО не могут дать президенту Зеленскому то, что его народу нужно для борьбы. Украинцы — смелые и гордые люди, которые хотят жить при демократическом режиме. У нас есть крыша над головой, есть еда в доме, у нас есть что поужинать, мы ходим в кинотеатры, водим детей на прогулки, спим ночью в своих кроватях, не прячемся в подвалах. Отговорки США и НАТО – это просто слова. Слова без смысла, слова без цели. Я слушаю новости и не могу даже поужинать я наблюдаю за этой бойней, этой долбаной кровавой баней, и каждую ночь одно и то же. Президент Зеленский умоляет мир отправить им оружие. Забудьте все это дерьмо, о том, как вы ведете честную войну или нечестную войну. Давайте снимем наши клятые перчатки и дадим этим людям все, что им нужно", – написал Рурк.

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