"Миксированная атака": в ВСУ рассказали о ночном ударе по Украине

В ночь на 16 февраля Россия "миксированно" атаковала Украину. Оккупанты выпустили ракеты с моря, привлекли стратегическую авиацию и дроны.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, Россия выпустила по Украине все восемь ракет "Калибр", державшихся в Черном море.

"ПВО южного направления сработало на отлично – сбиты все восемь ракет: шесть над Николаевщиной, две над Херсонщиной. К сожалению, в сочетании с этим враг использовал и другие способы поражения. Это была миксированная атака, в частности, с применением дронов и самолетов стратегической авиации. Знаем, что есть попадания во Львовской области", – отметила Гуменюк.

Ночью 16 февраля Вооруженные силы Российской Федерации произвели массированный ракетный обстрел территории Украины. По всей стране была объявлена воздушная тревога, а в ряде областей была зафиксирована работа противовоздушной обороны. Telegram-каналы писали о работе ПВО в Одесской, Николаевской, Львовской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях.

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