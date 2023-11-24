Милитаризация РФ, постоянные теракты и провокации: Подоляк – о последствиях неполного завершения войны

По мнению Михаила Подоляка, Украине недостаточно только освободить свои территории, нужно еще кое-что...

Для полного завершения войны Украине недостаточно только освободить свои территории, нужно, чтобы Россия пошла на свою политическую трансформацию.

Такое мнение высказал в эфире 1+1 советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк 24 ноября.

"Любой финал, где будет только освобождение территорий, но Россия не идет на свою политическую трансформацию, будет означать абсолютную милитаризацию России, "железный занавес", постоянные теракты у нас или в Европе, постоянные политические провокации, информационные, пропагандистские провокации и опять-таки – следующие этапы войны. То есть мы просто перенесем с учетом ненависти, которая будет только разворачиваться все больше и больше в Российской Федерации, на следующие поколения решение вопроса, кто же имеет право исторически существовать – Украина или Россия", — объяснил Подоляк.

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Напомним, недавно политический эксперт и журналист Виталий Портников заявил, что Украина делает ставку на военное решение нынешней ситуации. Но выход Украины на границы 1991 года – это не победа, а только восстановление справедливости и международного права. Портников отмечает, что после увольнения ВСУ последнего украинского населенного пункта, России ничего не помешает нанести массированный ракетный удар по Украине.

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