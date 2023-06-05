Милли оценил, насколько хорошо Украина подготовилась к контрнаступлению

По словам Милли, исход войны в Украине важен не только для нашего государства, но и всего мира.

Украинские защитники хорошо подготовились для проведения контрнаступления против российских оккупантов, однако еще "слишком рано говорить о результатах".

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милл, передает CNN.

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"Пока рано говорить, каким будет результат (контрнаступления – Ред.). Но я считаю, что украинцы хорошо подготовлены. Как уже хорошо известно, США и другие страны-союзницы как в Европе, так и в мире, уже предоставили необходимую тренировку, оружие, советы и разведданные Украине. Мы их поддерживаем. Они (украинцы. – Ред.) ведут войну, которая угрожает существованию самой Украины и имеет большое значение для остального мира — для Европы, Соединенных Штатов, но также и для всего мира", – подчеркнул Милли.

Комментируя атаки неизвестных беспилотников по территории России, включая Москву и операции в Белгородской области, генерал отметил, что риск эскалации есть всегда. Он заверил, что США за этим "слишком внимательно" наблюдают.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Ранее сообщалось, что Россия готовит против украинцев масштабную ИПСО по контрнаступлению ВСУ. У пропагандистов заранее заготовлены старые видео и фото с якобы подбитой украинской техникой и погибшими.

В Минобороны РФ сегодня заявили, что ВСУ пошли в масштабное контрнаступление. В Генштабе ВСУ опровергли заявление окупантов о начале украинского контрнаступления.

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