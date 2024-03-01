Милли призвал Конгресс срочно выделить помощь Украине и сделал тревожное заявление

Эксочельщик вооруженных сил США Марк Милли заявил, что без западной поддержки Украины Россия со временем получит стратегическое преимущество, которое будет разрушительным.

Об этом он написал в колонке Financial Times.

"Это будет трагично, потому что в этот момент украинцы больше не смогут успешно защищаться", — утверждает Милли.

Он призывает республиканцев в Конгрессе разблокировать помощь, потому что отказ от поддержки Украины "сигнализирует о смертельном ударе" по мировому порядку, основанному на правилах.

Милли считает, что отчасти проблема состоит в том, что американцы недавно воевали в Афганистане и Ираке, и "им уже порядком надоели вечные войны". Но напоминает, что такой мировой порядок "во многом сделали Соединенные Штаты очень богатой, мощной и дееспособной страной".

Напомним, президент США Джо Байден 1 марта подписал законопроект о продлении временного финансирования федерального правительства, который позволяет предотвратить шатдаун со следующего дня.

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