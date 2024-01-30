Миллион снарядов для Украины: выполнит ли Европа свое обещание и какая реальная ситуация с боеприпасами у РФ

Европа испытывает трудности с поставкой Украине обещанного миллиона артиллерийских снарядов, поскольку страны НАТО не были готовы к такому формату войны. И пока непонятно, будет ли это обещание в результате выполнено.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал военный эксперт портала Defence Express Иван Киричевский.

Сейчас мир влетел в такой кризис, когда чувствуется, что для оборонного производства не хватает всего. Мы с вами оказались в мире, где Израиль был вынужден признать, что он слишком много электроники импортировал из Китая. А теперь из-за негласных санкций электроника задерживается на несколько недель, и их высокотехнологичное производство буквально сдувается на глазах.

Даже Израилю сейчас нужно срочно разворачивать долгосрочное производство обычных снарядов и бомб. Впереди нас ожидают десятки, а то и полсотни лет, когда ни одно оборонное производство не будет убыточным.

Способна ли Европа поставить обещанный миллион снарядов Украине

Трудности Европы с поставкой Украине миллиона снарядов носят объективный характер. Страны НАТО к такому формату противостояния не готовились с интенсивной артиллерийской войной. Они делали упор на бомбы и авиационные средства поражения. НАТО предполагало, что ударная авиация для них станет заменителем артиллерии в случае военного конфликта. Могут быть и другие факторы, вроде недостатка закаленной стали, пороха.

На это наложились непонятные политические противоречия посреди государств Европы. Это странная история, когда каждая из стран Запада поставляет отдельно снаряды, но скинуться "в складчину" в рамках единой программы — миллион снарядов от ЕС — они не могут. Хотя руководство Евросоюза придумало этот проект для объединения усилий, а не их распыления.

Для Европы был вариант купить эти снаряды в Турции — это крупный производитель снарядов 155 мм. Но Франция и Греция выступили против, мол, нельзя приобщать к этому проекту страны вне ЕС. Промышленный протекционизм в действии, но нет боеприпасов.

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Что в России с производством снарядов

Главное управление разведки заявляло о способности России производить около 2 миллионов снарядов в год. Формально россияне преобладают ЕС более чем вдвое, потому что миллион снарядов способны поставить Евросоюз, в то время как Россия производит 2 миллиона и еще около 500 тысяч она получает за счет внешних поставок.

Но здесь первая неизвестная составляющая — сколько в этих 2 миллионах доля отремонтированных снарядов: когда где-то на складах лежала старая, непригодная "болванка" и ее отправили на восстановление. Второй момент — индустрия производства взрывчатки и минудобрений несколько связана, потому что схожая технологическая база. Для любой химической промышленности требуется газ. Можно сказать, что Европейский союз производит снаряды лучше при меньшей ресурсной базе, чем есть у россиян.

Сложно оценить, успеет ли Европа предоставить нам миллион снарядов к весне

Почему наши болгарские партнеры в три смены производят советские снаряды? Очевидно, потому что есть сомнения, что обещанный объем "натовских" боеприпасов из Европы не будет. Во-вторых, артиллерия "натовского" калибра в строю Сил обороны Украины может составлять 2/4 или 1/3. Из этого следует не только то, какая у нас большая потребность в снарядах. Но и то, что в целом нехватку артиллерийских боеприпасов можно решать за счет других источников поставок, например, Восточной Европы, которая производит снаряды советского калибра, хотя и это не лучший выход для нас.

О снарядах из КНДР

То, что россияне могли получить миллион снарядов 122 мм и 152 мм от КНДР, подтверждается из разных открытых источников. Стоит заметить, что из фото, которые демонстрировали сами же россияне, можно заключить, что эти северокорейские снаряды не новые — они с ржавчиной. И они либо просто плохо хранились, либо лежали на складах слишком давно.

К тому же, в Северной Корее с ресурсами тоже плохо. Их ситуация для производства снарядов вряд ли более благоприятна, чем у нас. Им нужны энергоносители от северного соседа, чтобы эти снаряды клепать. Поэтому я могу предположить, что россияне просто предоставляют КНДР необходимое сырье для производства боеприпасов на своих мощностях — террористический аутсорсинг.

США

Что касается США, то у них есть проблема с тем, что у них вертикаль производства боеприпасов рассредоточена по разным заводам. Поэтому производственный цикл снарядов может длиться несколько недель исключительно из-за логистических факторов. По всей видимости, они понимают, что у них нет времени перестраивать работу своих предприятий так, чтобы все делалось на базе одного комплекса, с полным циклом производства. Для этого они могут идти только по пути наращивания производительности на отдельных звеньях. И это им, очевидно, не удается эффективно.

Иван Киричевский

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