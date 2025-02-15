Миллионная армия и войска НАТО: что предложил Зеленский в Мюнхене

Киев открыт для размещения иностранных военных, но этот вопрос еще требует обсуждения.

Для эффективной защиты Украина нуждается в сильной армии, финансовой поддержке и реальном механизме реагирования на возможное повторное вторжение России.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, очертил главные требования для обеспечения безопасности Украины до ее вступления в НАТО.

"Очень трудно удерживать такую длинную границу, поэтому нам нужна армия. НАТО должна быть в Украине, у нас должна быть армия, сравнимая с российской — где-то 1,3-1,5 миллиона военных", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что проблема заключается не только в численности армии, но и ее финансировании. "Нам нужны реальные средства, а сейчас у нас уже большой дефицит в бюджете — около 40 миллиардов долларов", — добавил он.

Президент также отметил, что Киев открыт для размещения иностранных военных, но этот вопрос еще требует обсуждения.

"О иностранных военных — мы открыты к такой инициативе, но мы должны это обсудить с лидерами государств. Сейчас не хочу делать громких заявлений, но мы понимаем, что это нам нужно и нам это поможет", — сказал Зеленский.

По его словам, Украине необходим "пакет, который будет нашей поддержкой на нашей территории и который мы сможем использовать в случае повторного вторжения".

Также Зеленский сделал неожиданное заявление о возвращении РФ к границам. По его словам, Россия должна по крайней мере вернуться к территориальным границам перед полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году.