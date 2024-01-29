Миллионная армия: Зеленский назвал точное количество украинских военных

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина имеет миллионную армию – речь идет о 880 тысячах солдат.

Об этом глава государства рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

"У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже может больше немного. Сказать точно цифру не могу", — отметил президент.

Зеленский также добавил, что сегодня точно неизвестно, сколько уехало людей с самого начала полномасштабной войны. По его словам, эта цифра колеблется в диапазоне 6,5 — 7,5 миллиона украинцев.

"Поэтому мы говорим обо всех людях, кто в Украине. И они все защищают Европу и мир. Абсолютно. На своих рабочих местах", — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский сделал заявление об окончании войны и Третьей мировой.

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