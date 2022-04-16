Миллионный тираж марок с "курсом российского корабля" выкупают блоками и на тысячи гривен

Люди выстраиваются в длинные очереди, чтобы купить марку

В столице в главпочтамт выстраиваются многочасовые очереди – люди пытаются купить марки и конверты, на которых изображены как украинские военные с острова Змеиный посылают теперь уже затонувший российский военный корабль. Кто-то рассматривает марку как лучший подарок, а кто-то – как хорошую инвестицию в будущее. В небольших почтовых отделениях марку разбирают почти сразу.

Об этом говорится в ТСН.

Люди внезапно стали филателистами, выстраивающимися в очереди. Такие же раньше можно было увидеть в аптеки в первые дни войны. Для каждого в очереди мотивация купить марку свою. "Заказала для своих иностранных партнеров много марок, не знаю сколько дадут", — говорит девушка из очереди.

Некоторые такую почтовую вещь воспринимают как инвестицию в будущее, а вдруг через годы ее можно будет продать слишком дорого. «Не жалею времени, ни денег, ничего», – добавляет соседка по очереди.

Украинский военный показывает средний палец русскому кораблю – автор этого рисунка Борис Грох. Сюжет этой марки пересказывает героический сюжет первого дня войны – русский крейсер "Москва", представившись «русским военным кораблем» подошел к украинскому острову Змеиный и предложил защитникам острова сдаться, за что был послан как можно дальше. Фраза мгновенно стала крылатой, защитников Змеиного, с которыми не было связи, объявили погибшими, дали звание Героев Украины, а фраза разлетелась в песнях. А защитники Змеиного потом нашлись в плену.

Автором фразы называют Романа Грибова – он на свободе и он же совершил первое спецпогашение – этот конверт планируют менее чем за неделю продать на аукционе – стоимость стартует от 25 тысяч гривен и шаг – 2,5 тысячи гривен.

Фото с марками разместили на официальной странице в соцсети президента – Зеленский держит в руках марки, довольно улыбается, количество лайков под фото перевалило за миллион.

Но пика своей популярности марка достигла после двух выстрелов крылатых ракет «Нептун». Москва утонула, очередь по маркам выискивалась. «Теперь у нас у украинцев есть возможность отправлять наши открытки, отправлять наши поздравления, рассказывать о наших событиях и объяснять, почему именно этот корабль здесь указан, что с ним произошло и что ждет весь кацапстан», — говорит мужчина, купивший себе таких желаемых марок.

Марки с военными со Змеиного острова – ТСН расскажет о новой почтовой истории Украины

Заказать марку на официальном сайте практически невозможно – сервис постоянно перегружен, покупатели в комментариях жалуются, онлайн марку не купишь, а на маленькие отделения отправляют небольшими порциями, сразу разбирают. Их выпустили миллион-поравно для Украины и международных отправлений. Но покупают люди блоками. Гребут и конверты с таким же рисунком.

В этой очереди сожалеют только об одном, что это письмо не отправишь в Россию — желательно, сразу в Кремль.

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