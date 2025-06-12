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Миллионный уничтоженный оккупант - в спецподразделении ГУР "Kraken" рассказали, кем он был
Благодаря слаженным действиям всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины враждебные потери стали массовыми и системными.
Воины подразделения активных действий ГУР МО Украины «Kraken» доложили об уничтожении 11 июня 2025 символического миллионного оккупанта.
Об этом говорится на странице ГУР МО Украины.
Бойцы доложили, что миллионным оккупантом оказался уроженец Камчатки.
«Машаненков Сергей Николаевич, 1978 года рождения, уроженец Камчатского края, военнослужащий Тихоокеанской морской пехоты ВС РФ», — сообщили бойцы.
Они добавили, что за день вдоль всей линии фронта ликвидировали не одного и не двух захватчиков.
«Благодаря слаженным действиям всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины вражеские потери в Украине стали массовыми и системными. Военные разведчики продолжают методически выявлять, находить и уничтожать каждого, кто пришел на нашу землю с оружием», — сообщили бойцы Кракена.
Между тем, экскомандующий армией США в Европе Бен Годжес заявил, что ничто не заставит президента РФ Владимира Путина начать настоящие переговоры о мире.
Также враг еще не преодолел полосу оборонных укреплений у населенных пунктов на территории Донбасса. До админграницы Днепропетровской области подразделениям РФ осталось пройти примерно 10 км.