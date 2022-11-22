Миллионы людей покинут свои дома: украинцев предупреждают о "самых черных днях войны"

Зима создаст вызов для системы здравоохранения Украины из-за постоянных массированных обстрелов России, а жизнь миллионов граждан Украины во время холодов этого года окажется под угрозой.

Об этом заявляют во Всемирной организации здравоохранения.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге констатировал, что половина энергетической инфраструктуры Украины из-за массированных ударов РФ повреждена или разрушена, а 10 миллионов человек имеют существенные проблемы со светом.

"Проще говоря, этой зимой пойдет речь о выживании", — сказал Клюге.

Он предупредил, что зимой в некоторых регионах Украины температура опустится до -20 градусов. Так что в ВОЗ прогнозируют, что около 2-3 миллионов украинцев зимой могут покинуть свои дома и выехать временно в более безопасное место.

"Мы помогаем системе здравоохранения Украины подготовиться к зиме. Это включает в себя аварийный ремонт медицинских учреждений и отопительной инфраструктуры, а также поддержку энергоснабжения", — подчеркнул Клюге.

Кроме того, он добавил, что с 24 февраля ВОЗ зафиксировала 703 случая российских атак на систему здравоохранения Украины. Зато сейчас за неимением необходимого оборудования и перебоев с электроснабжением система здравоохранения Украины "переживает самые черные дни войны".

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Клюге привел пример, что из-за атак оккупантов сотни больниц и медицинских учреждений не работают в полной мере: им не хватает топлива, воды и света для удовлетворения основных потребностей. Также родовым палатам нужны инкубаторы, банкам крови нужны холодильники, а кроватям интенсивной терапии – аппараты искусственной вентиляции легких. Все это требует электричества.

Также есть беспокойство из-за 17 тысяч ВИЧ-инфицированных в Донецкой области, "у которых вскоре могут закончиться важные антиретровирусные препараты, которые помогают им выживать". Клюге призвал "срочно создать гуманитарный коридор в недавно отвоеванные и оккупированные районы".

В ВОЗ переживают и из-за роста случаев заболевания коронавирусом. Так, из-за низкого уровня базовой вакцинации миллионы украинцев имеют ослабленный или совсем отсутствующий иммунитет к Covid-19.

По его словам, в сложившейся ситуации Россия наилучшим решением является прекращение войны.

Напомним, президент Владимир Зеленский 21 ноября заявил, что по состоянию на этот вечер особенно сложная ситуация в Киеве и области, а также в Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Одесской и некоторых других городах и районах.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко предупредил, что из-за постоянных российских обстрелов в Украине отключение электричества по лучшему сценарию будет продолжаться до марта 2023 года.

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