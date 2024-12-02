Миллионы снарядов и 12 тысяч солдат: Зеленский раскрыл масштабы помощи КНДР России

Северная Корея передала России не менее 3,5 миллионов артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины. Кроме того, КНДР отправила на войну против Украины 12 тысяч солдат.

Такие данные президент Украины Владимир Зеленский озвучил в интервью Kyodo News.

"У нас есть информация, что уже есть погибшие и раненые среди северокорейских военных, но у меня нет цифр. По поводу 12 000 есть конкретные доказательства, мы это видим", – говорит Зеленский.

Кроме того, он отметил, что в Россию приехали десятки северокорейских реактивных систем залпового огня, а также сотни машин тяжелой техники.

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"Мы видим ракеты, у нас есть доказательства, что ракеты попадали и убивали наших людей, включая детей. Ракетами россияне бьют исключительно по гражданской инфраструктуре. И когда мы видим, что это произведено Северной Кореей – я об этом говорю отрыто. Как и о миллионах артиллерийских снарядов. 3,5 миллиона артиллерийских снарядов было передано Северной Кореей РФ против войны с нами. Они рассчитывают еще на несколько миллионов в 2025 году", – сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, что ввиду низкого качества северокорейских снарядов на фронте, вероятно, что Северная Корея передала России утилизируемые боеприпасы. РФ соглашается на низкокачественные снаряды из КНДР из-за дефицита боеприпасов для артиллерии.

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