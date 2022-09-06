Милованов посоветовал украинцам подготовить тревожный чемоданчик с едой

Первая причина – это бедность. Вторая – это близость к передовой, где могут быть перебои с поставками.

Украинцам следует обязательно подготовить тревожный чемоданчик с едой на случай непредвиденных обстоятельств.

Такой совет дал советник руководителя Офиса президента и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в эфире информационного телемарафона.

"Все зависит от того, где человек находится. Есть две причины. Первая причина – это бедность. Вторая – это близость к передовой, где могут быть перебои с поставками. Надо иметь тревожную сумку с собой, где будут документы и другие вещи. Так вот, в той сумке нужно еще еду и воду иметь. Желательно, чтобы у всех это было. Пожалуйста, не медлите", — отметил он.

Напомним, по мнению военного эксперта Олега Жданова, Россия может потерять свои территории после победы Украины в войне, развязавшей РФ. России не нужно отдавать ее территории. Для этого нужно определиться с надлежащими границами.

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