Милованов высказался о конфискации активов российской элиты в мире

Милованов высказался о конфискации активов российской элиты в мире

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов заявил, что европейские страны не должны повторить ошибку арестов активов пророссийских кошельков, как это было в 2014 году.

По его мнению, государства нуждаются в изменении законодательства, чтобы Украина отстраивала разрушенное за счет кремлевской элиты.

Об этом говорится в эфире "Ночной стражи" на "1+1".

"Арест активов – не конфискация. Европейские страны должны принять политическое решение и изменить собственное законодательство, которое позволит странам конфисковать активы и передавать их на нужды Украины", – заявил Милованов.

Он пояснил, что государства должны руководствоваться логикой, что помогать Украине придется. И лучше это делать не на средства налогоплательщиков, а за деньги российских компаний.

"Такие решения должны быть приняты парламентами каждой отдельной страны, но Россия будет прилагать усилия, что такие решения не были приняты", — рассказал Милованов.

Более подробно, об эффективности санкций против России смотрите в полной версии эфира "Ночной Стражи" на 1+1.

Напомним, Украина получит 1,5 млрд долларов от Всемирного банка. Стало известно, куда будут направлены денежные средства.

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