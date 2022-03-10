Мина упала ему под ноги: в Днепре спасают мужчину, пострадавшего под Запорожьем (фото)

Мина упала ему под ноги: в Днепре спасают мужчину, пострадавшего под Запорожьем (фото)

Анатолия дома ждут жена и двое маленьких сыновей.

В Днепре врачи спасают 30-летнего Анатолия, которому под ноги упала и разорвалась мина М-120. Мужчине оторвало ногу до колена.

Об этом 10 марта рассказал генеральный директор областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

"Анатолий, 30 лет. 120 мина упала ему почти под ноги, через секунду он увидел, что нога вместе с ботинком полетела, осталось на снегу красное пятно и окровавленный шнурок, свернутый в цифру 8", — пишет врач.

По словам Рыженко, у пострадавшего была большая кровопотеря. Хирург-травматолог обработал рану и подготовил мужчину к операции — необходимо сформировать культю, чтобы в будущем хорошо сел протез.

"Анатолий терпит, в это время поздравляет всех девушек медсестер и врачей с 8 Марта, стесняется, просит простить, что две недели не купался… война, не было воды. Огромная сила духа и трезвость ума", – рассказывает Рыженко.

Анатолия дома в Скадовске ждут жена и двое маленьких сыновей. Мужчина просит воды и телефон, хочет звонить им.

"А рядом на каталке 20-летняя девушка с разбитой головой и перерезанным горлом, она шепчет губами: "Я из Львова, там мама и сестра". Но об этом позже", — добавил Рыженко.

Сергей Рыженко

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