Минимальные успехи: наступление войск РФ замедлилось — ISW

Общий темп российского наступления в Украине снизился по сравнению с предыдущими неделями. А украинские Вооруженные силы сейчас имеют возможность возобновить инициативу на фронте.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики приводят данные спикера Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского, который накануне заявил, что количество наземных атак РФ в сутки уменьшилось с 90-100 до 20-30.

Оккупанты потеряли наступательный потенциал из-за значительных потерь живой силы и техники.

"Российское наступление в Луганской области приближается к кульминации, если уже не достигло ее, несмотря на то, что Москва перебросила на линию Сватового-Кременной большинство подразделений в составе, по меньшей мере, трех дивизий", – говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что в течение последней недели россияне получили только минимальные тактические успехи в Луганской области. Украинским силам удалось провести контратаки и вернуть некоторые территории в регионе.

В последние несколько дней фиксируется также заметное уменьшение количества атак в Бахмуте и вокруг него.

"Глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин недавно пожаловался, что из-за нехватки боеприпасов и тяжелых боев пришлось расширить оцепление города", — отмечают в ISW.

Аналитики также предполагают, что наступление российских оккупантов на Бахмут все больше приближается к кульминации.

"Россияне не ведут активные или успешные наступательные операции на других участках фронта, и поскольку темпы замедляются, то украинские силы имеют больше возможностей возобновить инициативу", – утверждают аналитики.

Ранее стало известно, что Россия начнет новый набор контрактников в армию с 1 апреля и планирует набрать в армию 400 тыс. человек из-за потерь на фронте.

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