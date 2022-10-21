Минимальные возможности: в британской разведке оценили "мощность" армии Беларуси и России

РФ вряд ли сможет сформировать боеспособные соединения заявленной численности, поскольку ее основные силы сосредоточены в Украине.

В британской разведке заявили, что размещение в Беларуси совместной с Россией армии численностью до 85 тысяч человек маловероятно.

Об этом говорится в своде разведчиков Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко 14 октября говорил о формировании российско-белорусской группировки, в которую войдут 70 тысяч белорусских и до 15 тысяч российских военнослужащих.

Власти Беларуси показывали видео, на котором видно прибытие эшелонов с военнослужащими ВС РФ. Военные Великобритании уверены, что пока маловероятная переброска большого количества российских оккупантов в Беларусь.

"РФ вряд ли сможет сформировать боеспособные соединения заявленной численности, ведь ее силы сосредоточены в Украине", — говорится в отчете.

Белорусские вооруженные силы, по оценкам британских специалистов, обладают минимальными возможностями для проведения сложных операций.

"Объявление сделано для демонстрации солидарности двух стран и попытки заставить Украину отправить военные силы на север", — подытожили разведчики.

Угроза из Беларуси

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в последние дни Россия взимает все больше войск и техники к украинско-белорусской границе. Киев следит за ситуацией возле админграницы и готов реагировать на любые угрозы с севера.

Минск с первых дней широкомасштабного вторжения в Украину оказывает агрессору помощь в войне. В частности, территория страны стала плацдармом для запуска по Украине ракет. В октябре Лукашенко и Путин решили совместно развернуть войска. В ночь на 15 октября из РФ прибыл эшелон военных для совместной региональной группировки войск.

Политический эксперт Дмитрий Васильев считает, что Лукашенко был готов вступить в войну против Украины, однако передумал. Однако он по просьбе Путина уже разоружает свое государство, поэтому наступление Беларуси на Украину с каждым днем становится менее вероятным.

Самопровозглашенный белорусский президент уверяет, что пока нет проблем в общении с Путиным. Мол, такими отношениями, как между ними, не могут похвастаться другие политики.

Маневрамы в Беларуси Кремль готовит ловушку для ВСУ, будет ли Лукашенко воевать - Сергей Пелеса

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