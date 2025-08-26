В окопах нужно держать минимум людей: Залужный рассказал, чем заменить солдат на фронте

Валерий Залужный / © Getty Images

Реклама

Эксголовнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что современная война нуждается в минимальном количестве военных непосредственно на передовой, ведь мощность современных средств поражения делает большие скопления солдат уязвимыми. По его словам, главный акцент должен быть сделан на интеллектуальных решениях и новейших технологиях.

Об этом он рассказал в интервью "Новой украинской школе".

В интервью Залужный привел пример массированных атак РФ: только за месяц Украина получает до 8 тысяч вражеских целей в воздухе, и для их сбивания нужно более 24 тысяч ракет ПВО, что нереалистично как с финансовой, так и с производственной точки зрения.

Реклама

"Раз кто-то придумал дешевый способ наносить массовые удары, то нужен такой же дешевый и эффективный способ их нейтрализовать", - подчеркнул он.

По его словам, на фронте невозможно удерживать большие линии с тысячами солдат в окопах, ведь современные системы разведки и поражения "найдут и уничтожат каждого". Поэтому Украина должна сосредоточиться на разработке новых решений, позволяющих компенсировать преимущества противника.

"В 80% случаев эти идеи уже придумали украинцы. Должны думать дальше", - подытожил Залужный.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чтобы эффективно вести войну против России, Украине нужно ежемесячно получать от партнеров минимум 1 млрд дол. на закупку американского оружия.