Мининфраструктуры ведет переговоры с международными лизинговыми компаниями, чтобы лишить Россию половины самолетов

Команда Министерства инфраструктуры Украины ведет переговоры с международными страховыми компаниями в сфере авиаперевозок и компаниями, поставляющими и предоставляющими в лизинг самолеты, вертолеты и другую авиатехнику России.

Результатом этих переговоров должно быть расторжение всех контрактов со страной-оккупантом, что лишит ее половины авиационного флота.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства в Facebook.

«Большинство авиакомпаний мира, в том числе и российских, пользуются услугами крупных страховых компаний. Значительная часть самолетов не являются собственностью авиаперевозчиков, а взяты в лизинг», – говорится в сообщении.

Так, по данным агентства Cirium, 515 из 980 самолетов российского гражданского авиационного флота находятся в лизинге у международных компаний.

«Санкции только от Ирландии могут мощно ударить по авиационной отрасли РФ. Большая часть парка европейских самолетов зарегистрирована в юрисдикции Ирландии. Это родина для 18-ти из топ-20 мировых лизинговых компаний», – добавляют в министерстве.

Также в сообщении напоминают, что из-за санкций теперь самолеты российских авиакомпаний могут летать разве что из Москвы на Камчатку.

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