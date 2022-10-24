"Минирование проведено для частичного разрушения": Буданов оценил возможность подрыва РФ Каховской ГЭС

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал заминирование Каховской ГЭС и оценил возможность ее подрыва Россией.

Об этом главный разведчик страны рассказал в интервью "Украинской правде".

Так, по его словам, Каховская дамба по состоянию на данный момент заминирована частично.

"Она заминирована частично, это правда. Ну, глупость россиян какой-то логикой оценивать очень трудно. Скажу так: подрыв этой дамбы точно повлечет за собой экологическую беду, это факт. Просто есть другие аспекты. Первое: зачем это делать — что они потеряют и что получат?" И второе: можно частично взорвать дамбу, а можно полностью. Так вот, чтобы взорвать ее полностью, такие работы не проведены. Минирование проведено частично для частичного разрушения, если потребуется. Чтобы разрушить такого уровня конструкцию, нужны десятки тонн взрывчатки, правильно расположенной. Нельзя КаМАЗ где-то рядом поставить, это ничего не даст", – объяснил Буданов.

Более того, руководитель ГУР отметил, что подрыв дамбы действительно усложнит продвижение ВСУ на определенный период — до двух недель, но для РФ сценарий будет таким, что им придется отступить в самый Крым. А они, по его мнению, к такому сценарию не готовы.

"Если разрушить полностью (ред. — Каховскую дамбу): запустят сейчас все имеющиеся ракеты, заложат кучу взрывчатки, как-то попытаются это сделать — что они получат? Они получат сплошное затопление левобережья Херсонщины. Они потеряют даже теоретически возможность подачи воды в Северокрымский канал, в Крым, пока не отстроим дамбу, а на это уйдет очень много времени. Это будет нереально сделать. И самое интересное — они уничтожат возможность существования Запорожской атомной электростанции, потому что этот объект неразрывно с ней связан. Конечно, они усложнят нам продвижение на определенный промежуток времени, и это, кстати, не очень уж большой промежуток времени, где-то около двух недель будет, но они будут вынуждены отступить прямо в Крым. Другими словами, если произвести сплошное разрушение, то сценарий таков. Готовы ли они к этому? Думаю, что нет", — считает Буданов.

Именно поэтому он отмечает, что на полное разрушение РФ не пойдет. Кроме того, мы не видим признаков полного минирования этой конструкции. Частично дамба заминирована. Но нужно тоже понимать, что ее заминировали еще в апреле, добавил главный разведчик страны.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне заминировали плотину и агрегаты Каховской ГЭС. Если оккупанты взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч человек могут пострадать.

В то же время, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал угрозу подрыва врагом Каховской ГЭС катастрофой огромных масштабов.

А вот мнения экспертов по этому поводу разделились: одни считают, что россияне подорвут ГЭС и обвинят в этом ВСУ, другие объясняют, что такими действиями враг навредит в первую очередь себе.

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