Минирование ЗАЭС и возможный теракт на "Крымском титане": как оккупанты пытаются сорвать контрнаступление ВСУ

Во временно оккупированном Крыму россияне готовят теракт на химическом предприятии "Крымский титан". Если там произойдет взрыв – именно так оккупанты попытаются помешать контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, Генштаб ВСУ занимается прочислением такого варианта. Ведь подрыв россиянами Каховской ГЭС – по меньшей мере, на месяц замедлил наступательные действия ВСУ на Херсонском направлении.

"Эта территория не готова для того, чтобы на ней можно было проводить боевые действия, особенно с применением тяжелой бронетехники. В этом смысле они достигли своей цели. После совершения этого теракта россияне перебросили освободившиеся войска на Запорожское и Донецкое направление, на свои проблемные участки", — отметил генерал-лейтенант Романенко.

По его словам, в случае теракта на заводе "Титан" контрнаступление ВСУ может отсрочиться по этому направлению на 7-10 дней.

"Он приведет к химическому заражению территории, поражению людей и животных. Заходить на территорию, где есть ядовитые вещества, очень сложно. Поэтому здесь, безусловно, тоже есть военный аспект", — рассказал он.

По мнению Романенко, оккупанты вряд ли доведут ситуацию на Запорожской АЭС до того, чтобы на ней произошел ядерный взрыв. Но, скорее всего, они могут планировать организовать стационарную "грязную" бомбу, когда будут заражены несколько областей.

"Они готовят проведение такой операции под чужим флагом. Это значит, что хотят обвинить во всем украинскую армию. Здесь есть разные аспекты – и политические, и экономические, и социальные. Но во всех этих трех случаях – Каховская ГЭС, "Титан", ЗАЭС – есть и военный аспект: приостановить наступление Сил обороны Украины. Лето – наиболее благоприятный период ведения боевых действий. Враг это понимает и делает все, чтобы срывать эти сроки", — отметил Игорь Романенко.

Напомним, оккупанты начали выводить личный состав "Росатома" из ЗАЭС и напрямую сказали остающимся работникам обвинять во всем Украину.

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