Минируют дороги, дома и технику: в Генштабе рассказали об отступлении российских оккупантов в Беларусь

С целью замедления продвижения наших подразделений оккупанты осуществляют минирование заброшенных позиций.
На Полесском направлении противник продолжает перемещение отдельных подразделений на территорию Республики Беларусь.
Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 2 апреля.
"С целью замедления продвижения наших подразделений оккупанты осуществляют минирование заброшенных позиций, путей выдвижения, элементов транспортной инфраструктуры и техники, не подлежащей эвакуации", — рассказали в Генштабе.
Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что российские оккупанты намерены выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.
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