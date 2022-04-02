Минируют дороги, дома и технику: в Генштабе рассказали об отступлении российских оккупантов в Беларусь

Минируют дороги, дома и технику: в Генштабе рассказали об отступлении российских оккупантов в Беларусь

С целью замедления продвижения наших подразделений оккупанты осуществляют минирование заброшенных позиций.

На Полесском направлении противник продолжает перемещение отдельных подразделений на территорию Республики Беларусь.

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Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 2 апреля.

"С целью замедления продвижения наших подразделений оккупанты осуществляют минирование заброшенных позиций, путей выдвижения, элементов транспортной инфраструктуры и техники, не подлежащей эвакуации", — рассказали в Генштабе.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что российские оккупанты намерены выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

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