Министр энергетики рассказал, что будет с энергосистемой в ближайшие дни

Сегодняшняя атака на энергосистему Украины является самой масштабной за всю войну.

Сегодняшняя атака России на энергосистему Украины является самой масштабной с начала войны – россияне наносили удары по всей цепи поставок электроэнергии.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

Он подчеркнул, что восстановление поврежденных объектов уже происходит.

"Безусловно, мы работаем над этим с точки зрения восстановления, восстановления проходят уже сегодня. Есть области, где уже восстановлены объекты, есть, где проходят работы и завтра будут происходить", - сказал министр.

Галущенко также призвал украинцев помочь государству и снизить потребление энергии.

"Но ключевое – действительно, мы сейчас говорим о том, что нам нужно все же получить помощь и объединиться вокруг того, чтобы максимально уменьшить потребление электроэнергии, особенно – нагрузку в пиковые часы, и здесь помочь нам как можно быстрее стабилизировать, и на сам отопительный сезон, это тоже важная задача – максимально экономить использование электроэнергии, это, кстати, сейчас делает вся Европа, и там также проходят соответствующие меры по уменьшению потребления", — резюмировал министр.

Напомним, в результате ракетного удара по Львову около 90% города – без электроснабжения, трамваи и троллейбусы не курсируют.

Жителей Николаева предупредили об отсутствии уличного освещения в городе не будут работать светофоры, а после 17:00 в Николаеве сократили количество электротранспорта на улицах.

Читайте также: