Министр финансов призвал украинцев рассчитываться карточками и не поддаваться на "панический" курс валюты

Министр финансов призвал украинцев рассчитываться карточками и не поддаваться на "панический" курс валюты

По его словам, безналичный расчет поможет работать экономике.

Для дальнейшей контролируемой работы экономики Украины нужно, чтобы люди не поддавались панике по курсу валют и рассчитывались, где только возможно картами.

Об этом заявил в эфире марафона ведущих каналов министр финансов Сергей Марченко.

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«Призываю украинцев осуществлять безналично. Дайте экономике работать», – отметил министр.

Он объяснил, что расчеты наличной гривной усугубляют ситуацию, ведь из-за военных действий часто бывает невозможно ее собрать. Поэтому просит рассчитываться, где это возможно безналично.

А также он отметил, что нынешний курс валюты - это панические настроения. Поэтому он посоветовал не поддаваться на такие события.

Марченко заявил, что экономики Украины справляется, к тому же многие страны оказывают свою экономическую помощь, и в Украину заходят средства.